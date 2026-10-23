Papa: decorso ottimo. Salta la visita ad Assisi 

AGI - Il Papa non si recherà ad Assisi il prossimo 27 ottobre. A sconsigliare il viaggio in elicottero, previsto per la visita, sono stati i medici curanti, considerando il breve tempo trascorso dall'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il Pontefice. La decisione è stata presa a scopo precauzionale, nonostante il decorso post-operatorio proceda molto bene.
Il Papa sottoposto a radiografia di controllo
In una comunicazione firmata dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, i sanitari riferiscono che il Santo Padre è stato sottoposto, come da programma, a una radiografia di controllo del torace, che ha confermato "l'ottimo andamento del decorso post-operatorio". Tuttavia, "considerato il breve tempo trascorso dall'intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre p.v.", si legge nella nota.
La rinuncia alla visita ad Assisi è dunque legata esclusivamente alla prudenza clinica e alla necessità di non sottoporre il Pontefice a uno spostamento aereo a così breve distanza dall'operazione. Leone XIV prosegue regolarmente le sue attività, senza che siano state segnalate particolari criticità nel recupero. La decisione riguarda la visita ad Assisi del 27 ottobre e non costituisce, di per sè, un'indicazione su eventuali viaggi internazionali futuri.
Il Papa invierà un messaggio ad Assisi, "lo spirito è una risorsa per la pace"
Pur non potendo essere presente di persona, Papa Leone farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi e rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, noncha tutti gli ospiti presenti ad Assisi. Il Santo Padre ha ribadito la convinzione che lo "spirito di Assisi", il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace rappresentino risorse preziose in un'epoca segnata da diffusi conflitti.