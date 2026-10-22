Come viaggiare in Italia, consigli virali di Travel Addicts Life

AGI - Quali errori non si devono commettere a Venezia? Come si fa ad andare in bagno in una città italiana? Cosa si deve fare se ci si ammala in Italia? Sembrano domande banali ma per un turista straniero non lo sono affatto, come dimostra il successo di Travel Addicts Life, il canale YouTube in inglese fondato dal canadese Rick Orford e dall'emiliano Andrea Spallanzani che vanta quattro milioni e mezzo di visualizzazioni e ha creato una 'community' di 300mila viaggiatori.
Travel Addicts Life è un progetto nato nel 2017, con un gruppo Facebook, ma è decollato dal 2020, quando negli anni del Covid con i suoi video aiutò una popolazione costretta a non viaggiare a sognare nuove mete.
Nel tempo si è sempre più specializzato sull'aiutare i turisti stranieri, americani ma non solo, a visitare l'Italia in modo semplice e consapevole. I loro suggerimenti sono preziosi, anche se presentati con un tocco di ironia: come acquistare il biglietto del treno, i collegamenti dagli aeroporti, gli errori da evitare (per Venezia ad esempio scambiare la stazione di Mestre per Santa Lucia, il bagaglio pesante, girare con i sandali e mangiare sui gradini) e i piccoli accorgimenti per risparmiare in vacanza.
I loro video sono una guida per chi deve districarsi tra procedure e usanze poco comprensibili a chi non è italiano: aiutano a sfatare miti, come quello che Napoli sia una città pericolosa, e a vivere esperienze autentiche. Il progetto propone anche checklist e strumenti per creare nuovi itinerari, per accompagnare il pubblico non soltanto nella scelta di una meta, ma anche nella preparazione concreta dell'esperienza.
"In Italia non cercate di vedere tutto in una volta, non è possibile", è il consiglio di Andrea, "neppure noi che viviamo qui abbiamo visto tutto". "Vivi l'Italia come un italiano", raccomanda Rick, "mangia il cibo e bevi il vino locale, rilassati e goditi la vacanza senza stress".
I due autori garantiscono il doppio punto di vista, quello di un canadese che ama l'Italia e quello di un italiano che ha girato il mondo. Entrambi conoscono le abitudini italiane e le perplessità dei viaggiatori stranieri. Rick è di Vancouver dove nel 2000 si era trasferito Andrea: dopo aver vissuto per quasi un ventennio insieme in Canada, nel 2018 si sono trasferiti nel Bel Paese, a Sassuolo, base di partenza per i loro continui viaggi. Oltre a esplorare mete note e meno note in Italia, sono diventati super esperti di crociere, viaggiando rigorosamente a proprie spese. Così ne recensiscono le navi, fanno tour dei vari ponti e spiegano al pubblico americano le differenze nel viaggiare con una compagnia italiana, a partire dalle porzioni dei piatti meno esagerate e dal multilinguismo a bordo.
I due 'travel creator' hanno girato il mondo dall'Alaska all'Antartide fino alle Hawaii e ora con questo bagaglio di esperienze hanno trasformato la passione per i viaggi in un progetto digitale con un sito web (traveladdictslife.com) e contenuti social oltre al canale YouTube.