Streets for Kids: 120 mobilitazioni per la sicurezza a scuola

AGI - Domani, venerdì 23 ottobre, torna la 'Streets for Kids' giunta alla sua 11ma edizione: oltre 120 mobilitazioni in Italia per chiedere strade scolastiche e sicurezza stradale per bambine e bambini. Di fronte ai dati drammatici sulla violenza stradale, genitori, scuole e associazioni scendono in strada in circa 15 città italiane per trasformare gli spazi davanti alle scuole in zone sicure, a bassa velocità e a misura di bambine e bambini.
Iniziative in oltre 15 citta da Nord a Sud
Sono in programma 120 azioni diffuse in oltre 15 città italiane — da Torino a Napoli, da Milano a Roma, passando per Verona, Modena, Firenze e Cagliari: centinaia di bambine, bambini, genitori e insegnanti scenderanno in strada con pedalate bike-to-school, pedibus, giochi di strada, striscioni e flash mob creativi.
I dati drammatici sull'infanzia
La violenza stradale continua a rappresentare una minaccia costante per l'infanzia: i recenti e gravissimi episodi che sono costati la vita a bambine e bambini impongono una riflessione e un'azione urgente per tutelare prima di tutto le persone più vulnerabili. Per queste ragioni, l'adesione all'iniziativa di quest'anno assume un significato ancora più profondo.
In Italia, secondo i dati dell'Osservatorio ASAPS e i report ISTAT-ACI sulle collisioni stradali, decine di bambini perdono la vita ogni anno sulle strade (34 vittime sotto i 14 anni registrate nel report annuale ASAPS). Inoltre, secondo le analisi ACI-ISTAT, nei grandi centri urbani come Roma mediamente una scuola su due registra almeno un incidente con studenti feriti nelle immediate vicinanze nel corso dell'anno