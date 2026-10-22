Schengen: Italia e Spagna revocano i controlli alle frontiere

AGI - Italia e Spagna revocano la sospensione della libera circolazione in Europa. A seguito di un colloquio telefonico tra i due esecutivi, i rispettivi ministeri dell'Interno hanno concordato di non prorogare ulteriormente la chiusura temporanea delle frontiere, avviando una nuova fase basata sulla cooperazione di intelligence.
Intesa tra Piantedosi e Grande Marlaska
I ministri dell'Interno di Italia e Spagna, Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, "dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all'incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i premier Giorgia Meloni e Pedro Sánchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente".
Lo fa sapere il Viminale, spiegando che "la decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sara' accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen".