Salvini: Parà e Lince a Milano. Nordio: Carceri minorili piene

AGI - Sicurezza urbana, presidio del territorio e gestione dell'emergenza giovanile. Al termine del Consiglio dei ministri e a margine dei recenti vertici d'intesa, l'esecutivo fa il punto sulle misure per l'ordine pubblico nelle città e sulle criticità del sistema penitenziario minorile, tra l'impiego dell'Esercito nelle strade e la ricerca di nuovi spazi detentivi per i minori violenti.
Salvini: 500 parà a Milano pronti intervenire con Lince e droni
Cinquecento parà della Folgore a Milano da sabato, con la possibilità di intervenire in caso di necessità anche con mezzi Lince e droni. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine del Consiglio dei ministri, parlando delle misure di sicurezza in vista della manifestazione prevista nel fine settimana in città.
"Milano sarà presidiata, e anche le stazioni. Poi avere 500 parà della Folgore, con un'età media superiore ai 40 anni che hanno fatto esperienze all'estero in, tante piazze milanesi, per me è una garanzia, già da sabato", ha affermato Salvini. Quanto ai compiti dei militari, il ministro ha spiegato: "Garantire l'ordine pubblico, insieme alle altre forze dell'ordine. E intervenire in caso di necessità, anche con mezzi, coi Lince, coi droni, con mezzi adeguati a intervenire velocemente. Saranno preparati a fare quello che un militari deve e può fare, rispettando la normativa vigente. Saranno preparati a intervenire secondo la normativa vigente: sono militari, rispetteranno la legge, non è che andranno in giro a fare cose strane. Io padre di due figli sono più tranquillo se ho 500 parà con la testa sulle spalle a osservare quello che succede".
I 500 parà della Folgore attesi a Milano per 'presidiare' le manifestazioni del fine settimana, il vicepremier Matteo Salvini, spera possano restare ben oltre questi eventi. "Ci saranno i maranza, sabato e domenica prossima a Milano, con gli anarchici che forse non ci saranno, e c'è l'attesa mia, non da ministro, ma da milanese e da padre, dei 500 parà della Folgore addestrati, armati, preparati, che saranno in decine di piazze e di punti sensibili della città non sabato, ma per mesi. E quindi – sottolinea – io mi auguro per anni, a prescindere da quello che è successo".
Nordio: "Sistema carcerario minorile in sofferenza, servono nuovi spazi"
Parallelamente all'innalzamento dei controlli nelle piazze e nelle stazioni, l'esecutivo affronta il nodo del sovraffollamento degli istituti di pena per i più giovani. "Ci sono dei momenti in cui è necessario mandare dietro le sbarre i minori violenti ma il sistema carcerario minorile in questo momento è effettivamente in sofferenza". Lo ha detto a SkyTg24 il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.
"Proprio ieri – ha ricordato il guardasigilli – abbiamo fatto una riunione per cercare di risolvere il problema, sia stanziando quei pochi fondi che abbiamo per ampliare la capienza delle carceri minorili sia eventualmente per trovare accordi perché sezioni di carceri per maggiorenni possano essere destinati ai minori".
"Certi fenomeni improvvisi e per certi aspetti anche imprevedibili – ha concluso il ministro – non si possono risolvere solo con le belle parole: tutti siamo dell'idea che bisogna intervenire sul disagio giovanile, siamo d'accordo che non bisogna lasciare spazio al razzismo, perché molti di questi ragazzi sono italianissimi e magari figli di buone famiglie, ma il problema c'è e forse è il più urgente da risolvere".