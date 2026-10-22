Latitante da 10 anni, arrestato a Palermo mentre è in crociera

AGI - E' terminata a bordo di una nave da crociera la fuga di un latitante che da oltre 10 anni si nascondeva per sottrarsi a una condanna a 4 anni di carcere.
La Polizia di Frontiera marittima di Palermo ha arrestato l'uomo, un imprenditore di Fano, in Francia, a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, prima dell'approdo al porto di Palermo. L'uomo risiedeva a Marsiglia, dove aveva avviato una nuova vita familiare ed economica gestendo alcuni locali di ristorazione. Era in compagnia della moglie. Quello dei poliziotti è stato un intervento complesso per la presenza a bordo di circa 8 mila persone, tra turisti e personale.
Dopo aver avuto conferma della presenza del ricercato, i poliziotti, guidati dal dirigente Manfredi Borsellino, hanno isolato la zona in cui alloggiava per prevenire possibili tentativi di fuga e agito con estrema cautela, in collaborazione con gli addetti alla sicurezza della compagnia. Una volta sbarcato, l'imprenditore è stato accompagnato negli uffici della Polizia di Frontiera Marittima di Palermo e successivamente trasferito alla casa circondariale 'Lorusso Pagliarelli' di Palermo.