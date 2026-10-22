Dall'IA alle terapie geniche, nuove frontiere per la neurologia

Dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pratica clinica ai biomarcatori, fino alle terapie innovative geniche e cellulari per le malattie neurodegenerative. Sono queste le nuove frontiere della salute del cervello (Brain Health) al centro del 56esimo congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN), che vedrà protagonisti oltre 2mila esperti dal 24 al 27 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze.
In quattro giornate verranno presentati 1.280 contributi scientifici, tra comunicazioni orali e poster, affiancati da 13 corsi di aggiornamento ECM, sessioni plenarie, workshop e letture magistrali.
Malattie neurologiche, prima causa di disabilità nel mondo
Un appuntamento che arriva di fronte a numeri globali e nazionali sempre più complessi: secondo i dati del Global Burden of Disease, le patologie neurologiche costituiscono la prima causa di disabilità e la seconda di morte nel mondo.
In Italia si stima che oltre 7 milioni di persone soffrano di emicrania, circa 12 milioni di disturbi del sonno e oltre 2 milioni di decadimento cognitivo o demenza.
"La neurologia sta vivendo una fase di straordinaria trasformazione, caratterizzata dall'arrivo di nuove terapie, dall'integrazione delle tecnologie digitali e da una crescente capacità di intervenire precocemente sui principali disturbi", dichiara Mario Zappia, presidente della SIN.
"Il Congresso di Firenze rappresenta un'occasione fondamentale per condividere conoscenze, promuovere l'innovazione e rafforzare il dialogo tra ricerca, assistenza e formazione. L'obiettivo - prosegue Zappia - è accompagnare l'evoluzione della nostra disciplina verso una neurologia sempre più personalizzata, multidisciplinare e orientata alla prevenzione e alla tutela della salute del cervello lungo tutto l'arco della vita".
Alzheimer, Parkinson e sclerosi multipla: le nuove terapie
I lavori del congresso affronteranno i più recenti sviluppi nella ricerca e nella cura di sclerosi multipla, Alzheimer, Parkinson, cefalee, epilessia, ictus e patologie neuromuscolari, con particolare attenzione alle nuove possibilità offerte dai biomarcatori, dalle terapie innovative e dall'intelligenza artificiale applicata alla neurologia.
Prevenzione e salute del cervello: il ruolo degli stili di vita
Ampio spazio sarà dedicato anche alla prevenzione delle malattie neurologiche e agli stili di vita. Tra le priorità figurano il controllo dei fattori di rischio cardiovascolari, come pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, il contrasto al fumo e la promozione dell'attività fisica.
Particolare attenzione sarà riservata anche alla qualità del sonno e all'allenamento cognitivo e relazionale, considerati importanti per preservare la riserva cerebrale e promuovere la salute del cervello durante tutto l'arco della vita.
Il congresso, patrocinato tra gli altri dall'Istituto Superiore di Sanità, dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dall'Università degli Studi di Firenze e dall'AOU Careggi, si svolgerà in uno dei complessi monumentali più prestigiosi del Rinascimento, "a testimonianza del dialogo sempre più fecondo tra scienza, arte e cultura", conclude Zappia.```