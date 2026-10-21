Blocchi dei tir: blitz del Viminale, oltre 1.300 identificati

AGI - A quanto si apprende, il ministero dell'Interno ha avviato un'azione a tappeto per l'identificazione di quanti stanno attuando in forma illegale presidi stradali che intralciano la circolazione, soprattutto in Campania. Sono centinaia i soggetti già controllati: 1.339 identificati, 71 denunciati e 242 sanzionati sul piano amministrativo.
Inoltre, il Viminale questa notte ha disposto la scorta di numerosi mezzi di trasporto, 500 soltanto in Campania, per garantire il regolare svolgimento di molte attività di carico e scarico.
Salvini: "Tetto al costo del gasolio e pagamenti sbloccati, ma basta violenze e blocchi"
Di fronte all'aggravarsi della situazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene direttamente sulla vicenda sia sul fronte delle risorse sia su quello dell'ordine pubblico: "Siamo disponibili a ragionare anche di un tetto al prezzo del gasolio, cosa che c'è in altre realtà. Quello che non siamo disponibili a fare è tollerare la criminalità", afferma il ministro Matteo Salvini a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Milano. "Ho ascoltato ieri tutte le categorie, quelle grandi e i piccoli e i piccolissimi e continuerò ad ascoltarli. Abbiamo sbloccato un miliardo di euro di risorse, da oggi partono i pagamenti per 2000 aziende al giorno su 32.000 in totale per quasi mezzo miliardo, quindi soldi veri e veloci", ribadisce il vicepremier, aggiungendo però che "tutti quelli che oggi stanno picchiando i loro colleghi, tagliando le gomme dei Tir, bloccando le autostrade e minacciando chi sale in camion per fare le consegne, quelli riguardano l'ordine pubblico. Io incontro e incontrerò tutti i camionisti che me lo chiederanno in tutta Italia, soprattutto al sud, perché lì è il principale problema. Quando però ci sono atti di criminalità organizzata, quello è un altro discorso".