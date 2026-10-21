Ponte sullo Stretto, la procura di Roma acquisisce gli atti inviati alla Corte dei Conti
Ponte sullo Stretto, la procura di Roma acquisisce gli atti inviati alla Corte dei Conti
Home>Cronaca

Ponte sullo Stretto, la procura di Roma acquisisce gli atti inviati alla Corte dei Conti

La procura di Roma ha delegato i carabinieri del Ros a eseguire un ordine di esibizione verso Mit, Dipe/Cipess, società Ponte sullo Stretto e Consorzio Eurolink
Progetto Ponte Stretto di Messina
Progetto Ponte Stretto di Messina
ponte sullo stretto
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - La procura di Roma nell’inchiesta sul Ponte dello Stretto, “ha delegato i carabinieri del Ros all’esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all’acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti, nell’ambito dell’attività di controllo relativa alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n.190 del 1 agosto 2025”.

ADV

Gli indagati e il filone per corruzione

ADV

Così, in una nota, la procura di Roma in relazione al procedimento avviato a piazzale Clodio per corruzione in cui sono indagati, tra gli altri, l’ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele e l’avvocato Giacomo Saccomanno.

Le perquisizioni del 9 giugno

“L’attività investigativa fa seguito alla precedente del 9 giugno, con l’esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all’acquisizione di documentazione e dei dispostivi elettronici (smartphone, device, etc..) in uso alle persone sottoposte alle indagini”, si legge ancora nel comunicato del procuratore Francesco Lo Voi.

ADV