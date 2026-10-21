Maltempo oggi: albero caduto a Jesolo, un morto. SS107 chiusa

AGI - Una forte ondata di maltempo sta colpendo diverse regioni d'Italia, provocando una vittima, gravi problemi alla viabilità e ingenti danni.
Dalla tragedia in Veneto all'attivazione delle barriere protettive a Venezia, fino all'emergenza viabilità in Calabria e ai contabilità dei danni in Basilicata, ecco la situazione aggiornata sul territorio.
Tragedia a Jesolo: albero si abbatte su un'auto, muore 46enne
Drammatico incidente questa mattina a Jesolo, in provincia di Venezia. Un militare di 46 anni ha perso la vita mentre andava al lavoro a bordo della propria auto. Un grosso platano, sradicato dal forte vento e dalle piogge, si è abbattuto in pieno sul veicolo in transito.
Inutili i soccorsi immediati dei sanitari del Suem 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
A Venezia azionato il Mose
A Venezia si è registrato il primo sollevamento stagionale delle paratoie del Mose per proteggere la città dall'alta marea. L'innalzamento delle barriere è servito a fronteggiare un picco di marea previsto a 110 centimetri in mare aperto (90 centimetri in laguna).
I tecnici prevedono nuovi picchi di marea a quota 90 centimetri anche nelle giornate di domani e venerdì.
Calabria al buio
Situazione criticasul fronte viabilità in Calabria, in particolare tra le province di Cosenza e Crotone:
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Strade chiuse e allagamenti: La strada statale 107 (SS107) è stata totalmente chiusa al traffico nel tratto tra il bivio di Altilia e Belvedere Spinello. Ad Altilia, un affluente del fiume Neto è straripato, invadendo la carreggiata e bloccando la circolazione.
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Auto in panne e soccorsi: I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per soccorrere diversi automobilisti rimasti bloccati nelle proprie vetture lungo la SS107.
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Criticità nel Crotonese: Condizioni difficili e detriti sull'asfalto vengono segnalati anche sulla SS106 e sulle strade provinciali nei territori di Strongoli, San Giovanni in Fiore, Cotronei e Cerenzia. Sul posto sono operative le squadre di Anas, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.
Basilicata: a Policoro oltre 21 milioni di danni
In Basilicata si lavora alla stima dei danni causati dalla violenta tromba d'aria che ha colpito Policoro (Matera). Il bilancio provvisorio supera i 21 milioni di euro: oltre 16 milioni per il patrimonio pubblico e privato e circa 5 milioni per il comparto agricolo, dove risultano compromessi 155 ettari di coltivazioni.
Il sindaco Enrico Bianco ha riferito che sono circa duemila gli alberi abbattuti e che i danni alle strutture balneari (15 lidi e 20 chioschi colpiti) ammontano a 4 milioni di euro. Il Consiglio comunale ha già approvato i primi debiti fuori bilancio per gli interventi d'urgenza, mentre la Regione ha stanziato i primi 239mila euro in attesa che venga riconosciuto lo stato di emergenza nazionale.