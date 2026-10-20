La detenuta Enrichetta Cordua si laurea in carcere a Cassino

AGI - Dalla criminalità organizzata allo studio, con una laurea conseguita dietro le sbarre. Enrichetta Cordua, 55 anni, ex figura di vertice del clan Birra-Iacomino e collaboratrice di giustizia condannata a due ergastoli, ha conseguito il titolo in Scienze dell’Educazione e della Formazione all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
La discussione della tesi
La discussione della tesi si è svolta nell’Aula Magna dell’ateneo, durante la sessione autunnale dell’anno accademico 2025-2026. Per il Polo universitario penitenziario dell’Unicas si tratta di un risultato significativo: Cordua è la prima donna detenuta a conseguire una laurea attraverso il percorso universitario attivato a Cassino.
Un percorso di formazione e cambiamento
La sua storia, segnata in passato dai legami con la criminalità dell’area vesuviana, si intreccia oggi con un percorso di formazione che le ha permesso di raggiungere un importante traguardo accademico.
Un risultato che non cancella le responsabilità giudiziarie né le conseguenze delle scelte compiute, ma testimonia la possibilità di proseguire gli studi anche durante la detenzione.
Il ruolo del Polo universitario penitenziario
Alla base del progetto c’è il lavoro del Polo universitario penitenziario dell’Unicas, sostenuto dall’avvocato Sarah Grieco, docente di esecuzione penale, dai professori, dai tutor e dal personale amministrativo, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria.
Oltre sessanta detenuti iscritti
Sono oltre 60 i detenuti iscritti ai corsi dell’ateneo cassinate. Il primo titolo di laurea attraverso questo percorso era stato conseguito nel 2023 da un detenuto che aveva discusso una tesi sulle comunità energetiche.
Da allora, l’esperienza universitaria ha continuato a offrire opportunità di studio a chi sta scontando una condanna.
Studio e impegno in carcere
Per gli studenti detenuti, arrivare alla discussione finale richiede impegno e determinazione, in un contesto nel quale tempi e spazi sono condizionati dalle esigenze della detenzione.
La laurea rappresenta così non soltanto la conclusione di un percorso accademico, ma anche l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze.
Il valore costituzionale del diritto allo studio
Il risultato raggiunto da Cordua richiama il valore del diritto allo studio e della funzione rieducativa della pena, sancita dall’articolo 27 della Costituzione. La formazione non cancella il passato e non sostituisce la giustizia, ma può contribuire a sviluppare una diversa consapevolezza e a costruire nuove prospettive.
L'obiettivo del progetto
È questa la finalità del Polo universitario penitenziario: garantire anche a chi è privato della libertà la possibilità di continuare a imparare e crescere culturalmente, nella prospettiva di un percorso di recupero e reinserimento sociale