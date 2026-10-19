Imola: Tenta di uccidere la moglie e poi si lancia nel vuoto

AGI - Prima ha tentato di uccidere la moglie, poi se stesso. I carabinieri della Stazione di Imola e dell'Aliquota Radiomobile di quella Compagnia hanno arrestato un uomo di 41 anni per tentato femminicidio aggravato nei confronti della moglie e di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.
La ricostruzione
Tutto è accaduto nel corso della scorsa notte, all'interno delle mura domestiche. L'uomo, mosso da pregressi rancori, ha improvvisamente svegliato la moglie minacciandola di morte e puntandole al petto un coltello da cucina, mostrandogliene poi un secondo di dimensioni ancora maggiori. La donna, mantenendo la lucidita', è riuscita a convincere il marito ad andare a bordo di un'auto verso la zona del Parco delle Acque Minerali, nei pressi dell'autodromo, luogo dove l'aggressore avrebbe pianificato l'omicidio e il successivo suicidio.
Lì, approfittando di una distrazione del quarantunenne, la vittima è riuscita a scendere dal veicolo e a fuggire a piedi. Soccorsa da un automobilista in transito, è stata accompagnata presso la Stazione dei Carabinieri di Imola. I militari dell'Arma hanno immediatamente attivato il protocollo a tutela delle vittime di violenza di genere e hanno avviato le ricerche del marito. Poco dopo, grazie ad alcune segnalazioni giunte al 112 da parte di passanti che riferivano di un uomo intenzionato a gettarsi da un ponte sul fiume Santerno, i carabinieri hanno intercettato il fuggitivo in via Pisacane, mentre si trovava già oltre la balaustra.
Il volo e l'arresto
Nonostante il tentativo di mediazione di un militare dell'Aliquota Radiomobile per farlo desistere, l'uomo si è lanciato nel vuoto da un'altezza di circa 6 metri, impattando sul terrapieno sottostante. Subito soccorso dal personale sanitario del 118, il quarantunenne è stato elitrasportato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per le lesioni riportate.
Un sopralluogo effettuato dagli inquirenti, nell'area indicata dalla vittima, ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro i due coltelli da cucina utilizzati per le minacce. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e si trova attualmente piantonato in ospedale, a disposizione dell'autorita' Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento.