Investito da un camion mentre scortava i tifosi dell'Avellino

AGI - Un poliziotto di 54 anni, Antonio Villani, in servizio alla Digos della Questura di Avellino, è morto in un incidente stradale lungo la E45 mentre era impegnato era impegnato in un servizio di ordine pubblico come scorta ai tifosi dell'Avellino in trasferta a Cesena per la partita di serie B.
Secondo una prima ricostruzione, l’ispettore è stato investito da un camion in marcia in un’area di servizio a Borello. La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo d’inchiesta per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.
Il cordoglio delle istituzioni
Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati dalle massime cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, un messaggio di cordoglio: “Ho appreso la notizia del decesso dell’Ispettore della Polizia di Stato Antonio Villani, avvenuto nel corso di servizi di scorta. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.
A margine del vertice sulla sicurezza tenutosi a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha espresso a Pisani il cordoglio personale e del governo per la morte dell’ispettore. Un cordoglio esteso alla famiglia e all’intero comparto della Polizia.
Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ricordato così il poliziotto: “Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Antonio Villani, poliziotto in servizio presso la Questura di Avellino. In tante occasioni ho avuto modo di apprezzarne non solo la professionalità e la grande dedizione al servizio, ma soprattutto il tratto umano di persona cordiale e generosa. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutta la famiglia della Polizia di Stato va la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”.
Anche il Capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia dell’ispettore Villani, a nome suo e di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato.