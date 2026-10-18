Il Papa recita l'Angelus e ringrazia i fedeli: 'Ho sentito il vostro sostegno'

AGI – A pochi giorni dall’intervento al polmone e un giorno dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Papa Leone XIV si è riaffacciato dalla finestra del palazzo apostolico di Piazza San Pietro accolto da un caloroso applauso per la recita dell'Angelus. Ad ascoltarlo una folla di fedeli.
"Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno! Grazie!", ha detto al termine dell'Angelus. "Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del policlinico Gemelli", ha aggiunto.
Il ricordo del ricovero
"Questa esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità", ha detto ancora Papa Leone al termine dell'Angelus, rivolgendosi ai fedeli, e parlando del suo ricovero al Gemelli.
La ripresa delle attività
"Superata questa fase delicata, come sapete adesso riprenderò gradualmente le mie attività sempre con aiuto di Dio e delle vostre preghiere. Grazie ancora! Grazie a tutti e buona domenica!".
Il messaggio sul Regno di Dio
"In Gesù contempliamo un Dio che non teme la storia e viene invece ad abitarla. Il suo Regno non toglie le cariche e le responsabilità umane. Chiede però di vivere senza compromessi, liberi da cattive ambizioni e ingiusti interessi, anteponendo a tutto il Regno di Dio e la sua giustizia". Colpisce, sottolinea il Pontefice, "l'elogio che quelle stesse persone rivolgono a Gesù, seppure mosse da intenzioni non buone: 'Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno'. Carissimi, e' proprio questo il profilo di chi 'rende a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio': essere veritieri, senza soggezione e ipocrisia, liberi per il bene". "Preghiamo il Signore che ci aiuti a essere cosi'", conclude Leone.