Il Papa dimesso nel pomeriggio. Domani Angelus a San Pietro

AGI - Papa Leone lascerà nel primo pomeriggio di oggi l'ospedale Gemelli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Papa Leone, prima di lasciare l'ospedale Gemelli, celebra alle 12 una messa in una sala del decimo piano del policlinico Gemelli. Anche in questi giorni il Pontefice ha concelebrato e celebrato messa in una sala adibita a cappella. Il gemelli ha reso noto che non è prevista una conferenza stampa dei medici, dopo le dimissioni del Papa dal Gemelli.
Il Pontefice reciterà la preghiera dell'Angelus domani dalla finestra dell'appartamento pontificio.
Il Papa giudicato idoneo alla dimissione
"In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione". Lo comunicano i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora.tificio.
I medici non hanno parlato di presidi sanitari
Per Papa Leone non sarebbero previsti presidi sanitari, una volta rientrato in Vaticano. Lo affermano fonti vaticane che precisano che i "medici non hanno parlato" di questo e che si evince dalla comunicazione ufficiale.