Il Papa dimesso nel pomeriggio. Domani Angelus a San Pietro
Il Papa sarà dimesso dall'ospedale nel pomeriggio. Domani l'Angelus a San Pietro
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Il Papa sarà dimesso dall'ospedale nel pomeriggio. Domani l'Angelus a San Pietro

Prima di lasciare il Gemelli, il Santo Padre celebra la messa delle 12
Papa Leone arrivato al Gemelli - 13 ottobre 2026
AFP - Papa Leone arrivato al Gemelli - 13 ottobre 2026
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AGI - Papa Leone lascerà nel primo pomeriggio di oggi l'ospedale Gemelli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Papa Leone, prima di lasciare l'ospedale Gemelli, celebra alle 12 una messa in una sala del decimo piano del policlinico Gemelli. Anche in questi giorni il Pontefice ha concelebrato e celebrato messa in una sala adibita a cappella. Il gemelli ha reso noto che non è prevista una conferenza stampa dei medici, dopo le dimissioni del Papa dal Gemelli.

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Il Pontefice reciterà la preghiera dell'Angelus domani dalla finestra dell'appartamento pontificio.

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Il Papa giudicato idoneo alla dimissione

"In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione". Lo comunicano i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora.tificio.

I medici non hanno parlato di presidi sanitari

Per Papa Leone non sarebbero previsti presidi sanitari, una volta rientrato in Vaticano. Lo affermano fonti vaticane che precisano che i "medici non hanno parlato" di questo e che si evince dalla comunicazione ufficiale.

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