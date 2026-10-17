Crosetto: 'Errore totale limitare a Kiev l'uso di satelliti'

AGI - Sarebbe un “errore totale, un errore madornale” da parte degli Stati Uniti limitare l’accesso ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence utilizzati dall’Ucraina per difendersi dagli attacchi russi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista alla BBC. Crosetto ha avvertito che una mossa del genere da parte dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump “non ha assolutamente alcun senso” e rischierebbe di prolungare l’invasione su vasta scala della Russia anziché contribuire a riportare la pace. Funzionari statunitensi hanno affermato che Trump non ha chiesto di rallentare la velocità di Internet fornita dagli Stati Uniti all’Ucraina, fondamentale per lo sforzo bellico del Paese. Trump ha inoltre negato che gli Stati Uniti abbiano smesso di condividere con l’Ucraina gli allarmi di preallarme relativi agli attacchi aerei russi in arrivo.
La pace arriverà quando Putin si entirà in stallo
La pace" in Ucraina "arriverà quando Putin sarà convinto che ci sia una situazione di stallo, che non possa avanzare oltre". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista rilasciata alla BBC presso la sede del ministero a Roma.
“Se" Putin "percepisce debolezza da parte ucraina – e se gli Stati Uniti privano l’Ucraina delle risorse, ciò crea debolezza – allora crederà di poter vincere. Quindi continuerà la guerra”, ha avvertito Crosetto. “Penso che sia completamente sbagliato”. Nell'intervista, il ministro della Difesa ha poi assicurato che il sostegno militare italiano continuerà "finché questo governo resterà in carica", pur avvertendo che ottenere l’approvazione del Parlamento per ulteriori forniture sarebbe "più difficile" con l’avvicinarsi delle elezioni.