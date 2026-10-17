Assalto ai bancomat nell'Ennese,demolite le facciate di 2 edifici

AGI - Demolite le facciate di due edifici nei quali erano collocati due bancomat. È accaduto nella notte a Catenanuova, piccolo centro dell'Ennese al confine con il territorio etneo.
Le strade bloccate con mezzi pesanti
I componenti di una banda hanno prima bloccato le strade di accesso alla piazza principale con mezzi pesanti, tra i quali un autoarticolato, e poi con un escavatore hanno abbattuto le facciate dove erano collocate le due casse continue, riuscendo a portarle via.
L'allarme dei residenti
Alcuni abitanti del centro, svegliati dal rumore, hanno chiamato i numeri di emergenza, ma i malviventi sono riusciti ad allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Ingenti danni alle filiali e agli immobili
Da quantificare gli ingenti danni alle strutture e alle attrezzature delle filiali colpite, che sono di UniCredit e del Banco di Credito Cooperativo La Riscossa, oltre che agli immobili.
Aperta un'indagine
La Procura di Enna ha aperto un fascicolo d'indagine.