Assalto ai bancomat nell'Ennese,demolite le facciate di 2 edifici
Assalto ai bancomat nell'Ennese, demolite le facciate di due edifici
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Assalto ai bancomat nell'Ennese, demolite le facciate di due edifici

L'episodio è accaduto la scorsa notte a Catenanuova. I malviventi si sono dati alla fuga
Assalto ai bancomat nell'Ennese, demolite le facciate di due edifici
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AGI - Demolite le facciate di due edifici nei quali erano collocati due bancomat. È accaduto nella notte a Catenanuova, piccolo centro dell'Ennese al confine con il territorio etneo.

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Le strade bloccate con mezzi pesanti

I componenti di una banda hanno prima bloccato le strade di accesso alla piazza principale con mezzi pesanti, tra i quali un autoarticolato, e poi con un escavatore hanno abbattuto le facciate dove erano collocate le due casse continue, riuscendo a portarle via.

L'allarme dei residenti

Alcuni abitanti del centro, svegliati dal rumore, hanno chiamato i numeri di emergenza, ma i malviventi sono riusciti ad allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Ingenti danni alle filiali e agli immobili

Da quantificare gli ingenti danni alle strutture e alle attrezzature delle filiali colpite, che sono di UniCredit e del Banco di Credito Cooperativo La Riscossa, oltre che agli immobili.

Aperta un'indagine

La Procura di Enna ha aperto un fascicolo d'indagine.

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