Meteo, weekend con qualche pioggia e calo delle temperature

AGI - Sarà un weekend molto autunnale con il tempo variabile in quasi tutto il territorio italiano. La situazione sinottica vede ancora un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale mentre una goccia fredda si muove sui Balcani. Le condizioni meteo nella giornata di oggi saranno per lo più asciutte sull'Italia con nuvolosità alta in transito e ampi spazi di sereno. Locali piogge non escluse sulla Calabria specie nelle ore pomeridiane.
Con l'arrivo del terzo fine settimana di ottobre anticiclone in cedimento e correnti più umide in arrivo sulla nostra Penisola. Specie da domenica nuvolosità in aumento e possibilità di piogge sparse su Nord-Ovest, Isole Maggiori e settori centrali tirrenici. Nel weekend atteso anche un generale calo delle temperature con valori che si riporteranno in linea con le medie o poco al di sotto.
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano mostrano che con l'arrivo della prossima settimana avremo qualcosa di più interessante. Una vasta circolazione depressionaria potrebbe infatti muoversi dall'Atlantico verso l'Europa portando un peggioramento meteo di tipo autunnale anche sull'Italia entro metà settimana. Data comunque l'elevata incertezza difficile spingersi al momento oltre l'inizio della terza decade del mese.
Previsioni meteo per venerdì 16
Al Nord: tempo stabile sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, con cieli soleggiati o con al più qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito e maggiori spazi di sereno al Nord-Ovest.
Al Centro: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli velati. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.
Al Sud e sulle Isole: tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio possibile qualche piovasco sulla Calabria, soleggiato sulle altre regioni. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per sabato 17
Al Nord: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche addensamento in transito specie al Nord-Est. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche nube anche sui settori occidentali del settentrione. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento specie al Nord-Ovest con anche qualche pioggia tra Piemonte e Valle d'Aosta.
Al Centro: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nel pomeriggio poche variazioni, con maggiori spazi soleggiati tra Toscana, Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Nuvolosità in aumento nella notte sui settori tirrenici, ma senza fenomeni associati.
Al Sud e sulle Isole: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sicilia con qualche piovasco sullo Stretto. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in rialzo su tutta la Penisola, in calo sulle regioni peninsulari meridionali e al Nord-Ovest. Massime in diminuzione da nord a sud.
Previsioni meteo per domenica 18
Al Nord: nuvolosità in transito nel corso della giornata sulle regioni settentrionali, più compatta al Nord-Ovest dove si attendono piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora deboli fenomeni sui settori più occidentali, più asciutto altrove.
Al Centro: tempo asciutto sulle regioni centrali ma con nuvolosità alternata a schiarite nel corso della giornata. Possibilità di piogge sparse tra pomeriggio e sera sulle coste tirreniche, più asciutto altrove.
Al Sud e sulle Isole: nuvolosità e schiarite al Sud nel corso della giornata con piogge sparse possibili su Calabria e Isole Maggiori sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora tempo stabile salvo locali fenomeni su Sicilia e Sardegna. Temperature minime senza variazioni, massime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud.