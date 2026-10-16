Famiglia del bosco: bambini a casa per il weekend con i genitori

AGI - Svolta decisiva per la vicenda della "famiglia del bosco". Per la prima volta dopo oltre undici mesi di separazione, i tre figli di Catherine e Nathan Trevallion potranno trascorrere l'intero fine settimana a casa con i genitori, senza la presenza di assistenti sociali o persone estranee al nucleo familiare.
A dare l'annuncio è l'avvocato Simone Pillon, legale della coppia, che parla di un passo fondamentale e ormai risolutivo verso il pieno ricongiungimento.
Verso la fine di un'attesa lunga 11 mesi
La decisione segna una tappa determinante nel percorso graduale avviato per riportare i bambini nella loro abitazione. Catherine e Nathan hanno accolto la notizia con enorme gioia: la possibilità di vivere alcuni giorni in un clima di ritrovata intimità domestica rappresenta il traguardo che la coppia attendeva da quasi un anno. "La strada per il pieno ricongiungimento è ormai alle battute finali", ha commentato con soddisfazione l'avvocato Pillon, evidenziando il grande valore umano e legale di questo nuovo sviluppo.
L'appello del legale
In vista di questo momento così importante e delicato, il legale ha voluto rivolgere un accorato appello a tutte le testate giornalistiche e agli organi di informazione. Pillon ha chiesto la massima collaborazione per tutelare la privacy e la tranquillità dei minori e dei genitori.
L'obiettivo prioritario, ha ribadito l'avvocato, è fare in modo che Catherine, Nathan e i loro tre bambini possano godersi questi giorni insieme al riparo dalla pressione e dall'attenzione mediatica che per mesi ha accompagnato la vicenda.