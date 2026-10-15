Il Papa celebra messa al Gemelli. I medici: 'Buona ripresa del polmone operato'

AGI - Papa Leone "questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma". Lo comunicano i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora che fanno sapere che "la seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete".
"Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente", aggiunge la nota. Il Pontefice quindi ha "ripreso la sua attività lavorativa", riferisce ancora la sala stampa vaticana.
Buona ripresa del polmone operato
I medici spiegano che “la radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato" e che il pontefice "ha svolto le attività quotidiane autonomamente": La salute del pontefice è buona al punto che "ha concelebrato messa stamani a mezzogiorno al decimo piano dell'Ospedale Gemelli", come riferisce la sala stampa vaticana.