Giallo a Mirandola: anziani coniugi trovati decapitati in casa

AGI - Un grave fatto di sangue ha sconvolto la comunità di Mirandola, nella campagna modenese. Una coppia di anziani coniugi di nazionalità italiana, 80 anni il marito e 70 la moglie, è stata trovata priva di vita all'interno della propria abitazione. Le prime notizie trapelate delineano uno scenario macabro: entrambi i corpi sono stati rinvenuti decapitati.
I soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine
I rilievi e l'allarme sono scattati nella serata, quando sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine — con pattuglie di carabinieri e polizia. Gli investigatori hanno aperto immediatamente un fascicolo per duplice omicidio.
Le indagini e la posizione del figlio
Inoltre, è stato rintracciato e sentito dagli agenti e dai magistrati il figlio della coppia, al fine di chiarire la sua posizione e ricostruire le ultime ore di vita dei genitori. Sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte degli investigatori.
La Squadra Mobile di Modena, che procede per il delitto, a quanto si apprende sta setacciando, con diversi agenti, i dintorni del casale dove abitava la coppia, in cerca di indizi.