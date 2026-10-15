Milano, violenze sessuali e botte agli anziani nella Rsa
Milano, violenze sessuali e botte agli anziani nella Rsa, interdetti tre operatori
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Milano, violenze sessuali e botte agli anziani nella Rsa, interdetti tre operatori

L'inchiesta della Procura di Lodi è stata condotta dai carabinieri del Nas. Secondo l'accusa, quattro ospiti della struttura venivano tirati per i capelli e presi a schiaffi. Al centro delle indagini una Rsa nel Milanese
Carabinieri del Nas - immagine di archivio
Carabinieri - Carabinieri del Nas - immagine di archivio
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AGI - Botte, tirate per i capelli e violenze sessuali agli anziani ospiti di una Rsa in provincia di Milano. Tre operatori socio sanitari di una struttura nel Milanese sono stati interdetti dalla professione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lodi perché accusati di “gravi e sistematici episodi di violenze” ai danni di quattro anziani ospiti nella struttura.

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Violenze nella Rsa di Milano

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I reati contestati sono a vario titolo quelli di maltrattamenti e violenza sessuale. Dalle indagini dei carabinieri del Nas di Milano sarebbero emerso che durante le operazioni di allettamento e vestizione gli anziani sarebbero stati afferrati per i capelli, colpiti con schiaffi al volto e alla testa, insultati, derisi e intimiditi.

Inoltre, gli indagati avrebbero percosso le vittime nelle parti intime durante le operazioni di igiene quotidiana personale.

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