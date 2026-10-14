Roma, investe donna con il passeggino e fugge: denunciato 20enne

AGI - Un ragazzo italiano di 20 anni è stato denunciato dopo aver investito una donna di 39 anni che attraversava la strada con il passeggino della figlia di due anni, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.
L'incidente è avvenuto ieri mattina, 13 ottobre, nella zona di Porta di Roma, nella Capitale. La donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea, mentre la bambina è rimasta illesa.
La dinamica dell'incidente
Gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento e identificare il conducente fuggito. Determinante è stato il ritrovamento, sul luogo dell'incidente, di alcuni frammenti del veicolo. Attraverso le analisi e le verifiche tecniche, gli agenti sono riusciti a risalire alla marca e al modello dell'auto, restringendo il campo delle ricerche.
L'individuazione dell'auto a Roma
Le successive perlustrazioni lungo le possibili vie di fuga hanno permesso di individuare una Ford Ka con danni compatibili con l'incidente, parcheggiata ad alcuni chilometri dal luogo dell'investimento. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e gli agenti, proseguendo gli accertamenti, sono riusciti a rintracciare il conducente nel giro di poche ore. Il giovane è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.