Ritorna l'album dei Calciatori Panini con 589 figurine

AGI - Milioni di figurine, generazioni di ricordi e un pallone che continua a far sognare.
Panini riapre l'album delle emozioni e guarda al futuro con "Calciatori 2026-2027", la 66ª edizione della collezione più iconica del calcio italiano, presentata questa mattina all'Iliad International Broadcast Centre della Lega Serie A.
Dal 20 ottobre, 589 figurine accompagneranno tifosi e collezionisti in un viaggio tra i campioni che hanno fatto la storia, i talenti pronti a scriverla e le nuove passioni legate al Fantacalcio.
Il tutto nel segno di una tradizione che attraversa le generazioni, rafforzata dal rinnovo pluriennale della partnership tra Panini e Lega Serie A.
Rinnovata la partnership con la Serie A
L'evento è stato preceduto dall'annuncio del rinnovo pluriennale della partnership tra Lega Calcio Serie A e Panini, a conferma di una collaborazione storica che prosegue nel segno della tradizione e dell'innovazione.
Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri:
- il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli;
- l'amministratore delegato Luigi De Siervo;
- l'amministratore delegato di Panini, Ivan Faria;
- la direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini, Martina Limoni.
Presenti anche il presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri, il presidente dell'AIC, Umberto Calcagno, l'ambassador della Lega Serie A Francesco Totti e lo special guest Fabrizio Romano.
De Siervo: «Panini unisce generazioni diverse»
"Siamo estremamente soddisfatti di poter rinnovare la storica collaborazione con Panini, il partner più longevo della Serie A, che ha avuto e continua ad avere il grande merito di unire generazioni diverse nella passione per il nostro calcio", ha dichiarato Luigi De Siervo.
L'amministratore delegato della Lega ha sottolineato come la collaborazione si sia evoluta negli anni attraverso iniziative come il "Panini Player Of The Match", il riconoscimento assegnato al miglior calciatore di ogni partita sulla base delle statistiche ufficiali della Serie A, e numerosi progetti sviluppati insieme ad altri partner.
"Time Capsule", le leggende della Serie A
Tra le principali novità dell'edizione 2026-2027 spicca la sezione "Time Capsule", dedicata a 20 leggende della Serie A.
Da Maradona a Baresi, da Ronaldo a Pirlo, le figurine celebrano i protagonisti che hanno segnato la storia del campionato, racchiudendone i ricordi in nuovi sticker da collezione pensati per riportare alla memoria imprese e momenti iconici del calcio italiano.
"New Wave", spazio ai talenti del futuro
A guardare al futuro è invece "New Wave", lo spazio dedicato ai giovani talenti delle squadre di Serie A Enilive.
Particolare attenzione sarà riservata ai calciatori cresciuti nei settori giovanili e pronti a mettersi in evidenza.
L'obiettivo è valorizzare le nuove promesse, offrendo ai collezionisti la possibilità di custodire le figurine dei giocatori che potrebbero diventare i campioni di domani.
Arrivano le figurine dedicate al Fantacalcio
Spazio anche al Fantacalcio con l'introduzione di 40 extra stickers dedicati ai suoi campioncini più iconici.
L'album avrà una doppia pagina riservata alle figurine speciali, che potranno essere utilizzate anche per ricreare il proprio undici ideale.
Inoltre, nel corso di due giornate di campionato, le figurine Panini sostituiranno nell'app gli iconici campioncini.
Il concorso "Una giornata da Player of the Match"
La collezione sarà accompagnata anche dal concorso "Una giornata da Player of the Match".
Registrando sul sito it.paniniclub.com i codici presenti sul retro delle figurine speciali, sarà possibile partecipare alle estrazioni quotidiane di premi.
L'estrazione finale metterà in palio un'esperienza esclusiva legata al riconoscimento Panini assegnato al migliore in campo: dalla visita privata alla storica fabbrica di Modena per ritirare il trofeo fino alla possibilità di scendere a bordo campo per posizionarlo sul podio prima del fischio d'inizio e assistere alla partita dagli spalti.
Simonelli: «Parte della nostra cultura calcistica»
A sottolineare il valore della collezione è stato anche il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha definito la presentazione dell'album uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio della stagione.
"L'album di figurine rappresenta da decenni una parte integrante della nostra cultura calcistica", ha dichiarato, evidenziando come le nuove sezioni dedicate ai grandi protagonisti del campionato consentano di custodire la storia della Serie A e trasmetterla alle nuove generazioni.
Una tradizione che continua
Con la 66ª edizione, Panini punta dunque a rinnovare uno dei rituali più riconoscibili della cultura sportiva italiana, mettendo insieme memoria, nuove promesse e passione per il calcio, senza rinunciare alle novità rivolte ai collezionisti e agli appassionati di Fantacalcio.