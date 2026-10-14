La missione Nato in Kosovo e l'impegno dell'Italia

AGI - Ventisette anni in Kosovo. La Kfor, la missione Nato nel Paese balcanico, parte all'alba del 12 giugno 1999 su mandato dell'Onu (con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza) in uno dei territori europei più a rischio per le mai risolte tensioni interne tra la popolazione di origine albanese e la parte serba. Sulla scia di un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza, nel giugno scorso, l'Alleanza ha annunciato una riduzione del numero delle truppe dell'operazione internazionale composta, a ora, da 4.600 soldati di 31 Paesi.
Tuttavia la regione balcanica non è di certo immune da violenze e scontri. Solo la settimana scorsa centinaia di manifestanti sono stati dispersi a Pristina davanti al Parlamento dai gas lacrimogeni e dai cannoni ad acqua della polizia. I manifestanti protestavano contro lo stop alla legge che avrebbe dovuto limitare i poteri del tribunale sui crimini di guerra. Una norma seguita alla sentenza di condanna dell'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci (considerato da tanti ancora un eroe della lotta per l'indipendenza dalla Serbia) emessa dalle Camere specializzate per il Kosovo (Ksc) all'Aja.
Il Ministro della Difesa @GuidoCrosetto è giunto a #Pristina, in #Kosovo, per partecipare alla cerimonia di cambio di Comando della missione NATO #KFOR, che passa sotto guida italiana, e per una serie di incontri istituzionali. https://t.co/CMb91GGtjq— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 14, 2026
Gli scontri di Zvecan nel 2023
Risale invece al maggio 2023 la rivolta che coinvolse una quarantina di militari della Kfor, tra cui 14 italiani, rimasti feriti nel nord del Kosovo (a Zvecan) durante gli scontri con una folla di serbi che protestavano per l'insediamento del sindaco locale (Ilir Peci), di etnia albanese. Il contingente italiano contribuisce con circa 900 soldati ed è il più numeroso davanti a quello americano composto da 500 militari.
Una missione rimodulata nel tempo
Nella prima fase della missione le forze multinazionali avevano l'obiettivo di stabilizzare l'area dopo il conflitto. Dopo la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo (nel 2008) i compiti si sono concentrati sulla gestione dell'ordine pubblico d'intesa con le autorità locali. La missione è stata rimodulata durante gli anni adattandosi via via al cambiamento di scenari. Ad esempio, in seguito alle violenze del 2023, la Kfor ha ricevuto il suo più grande rinforzo in oltre un decennio, con il dispiegamento di quasi mille soldati aggiuntivi.
La riduzione delle truppe in Kosovo
Invece, nel giugno scorso, la Nato ha annunciato la riduzione del numero dei militari in campo (senza fornire dati specifici). "Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della Kfor", spiegò il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della Nato. Non è un caso che dopo oltre 24 mesi di rotazione continua, nel gennaio scorso, l'Alleanza ha interrotto il dispiegamento di forze di riserva della missione in Kosovo.