Crosetto in Kosovo, radar nei Balcani per la difesa nostro Paese

"L’Italia assume nuovamente la guida della missione @NATO_KFOR in una fase delicata per il Kosovo, in un quadro di sicurezza stabile, ma fragile. Il compito sarà garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento, tutelando tutte le comunità e guidando l’evoluzione della postura di KFOR verso una presenza più flessibile, meno statica e concentrata nelle aree sensibili. Da oltre 25 anni le #ForzeArmate italiane operano qui per contribuire a garantire stabilità nonché difesa della #democrazia e della #libertà. La sfida sarà adeguare il dispositivo alle condizioni sul terreno, mantenendo una postura credibile e la capacità di prevenire tensioni e intervenire rapidamente. Il maggiore coinvolgimento delle Istituzioni di sicurezza kosovare nella protezione dei siti sensibili e nel controllo del territorio dovrà procedere senza creare vuoti di sicurezza. La riorganizzazione sarà graduale e comunque reversibile. Ogni passaggio dipenderà dalle condizioni di sicurezza, mantenendo la possibilità di rafforzare il dispositivo se necessario e preservando l’efficacia di KFOR a sostegno della stabilità dei Balcani e dell’Europa. In bocca al lupo al Generale di Divisione Roberto Vergori, certo che saprà svolgere questo incarico con il massimo impegno e la stessa serietà che ha contraddistinto anche i suoi predecessori. Al Comandante uscente, Maggior Generale Özkan Ulutaş, il ringraziamento per il lavoro svolto". Così il Ministro @GuidoCrosetto in occasione del cambio di comando della missione #KFOR.