Chi è Stefano Margaritora, il chirurgo che ha operato il Papa

AGI - Professore ordinario, chirurgo toracico di provata esperienza con all'attivo migliaia di interventi, 66 anni, da dieci a capo dell'UOC di chirurgia toracica del Gemelli. Stefano Margaritora, a capo dell'équipe che opera il Papa per la rimozione di un nodulo polmonare, vanta nel suo curriculum centinaia di pubblicazioni. Laureato alla Cattolica nel 1985, specializzato in Chirurgia Generale alla Sapienza di Roma, dopo un breve periodo in Usa è stato direttore di chirurgia toracica al Centro Oncologico Fiorentino, prima di tornare alla Cattolica dove è professore di Ruolo di Prima Fascia in chirurgia toracica.
Nella sua attività, il prof. Margaritora ha eseguito circa 5.500 interventi in qualità di operatore. Considerando gli ultimi 15 anni, ha eseguito 3750 interventi chirurgici in elezione. Tra questi, 1.200 resezioni polmonari maggiori: pleuropneumonectomie, pneumonectomie, resezioni-anastomosi bronchiali, bilobectomie, lobectomie per patologie neoplastiche e non neoplastiche o per urgenze emorragiche.
Società scientifiche e pubblicazioni
È componente di numerose società scientifiche, tra cui la Società italiana di chirurgia toracica, l'European Society of Thoracic Surgery e l'American Association for Thoracic Surgeons. L'attività scientifica è documentata da 369 pubblicazioni, con temi tra cui Fisiopatologia Chirurgica, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica Generale ed Oncologica, Terapie integrate in Oncologia e applicazioni della ricerca biologica in Chirurgia Oncologica Toracica.
Ha pubblicato anche contributi sull'impatto medico-sociale del tumore polmonare in Italia, progetti di screening e diagnosi precoce del tumore polmonare in pazienti a rischio per fattori ambientali e professionali, assieme alla gestione informatica dei registri operatori.