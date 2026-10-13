Papa Leone 'star' al policlinico, gli applausi della folla

AGI - E’ stato il lungo applauso della piccola folla di fedeli, curiosi, medici e pazienti ad accogliere l’arrivo al Policlinico Agostino Gemelli di Papa Leone XIV, che nel pomeriggio sarà operato per un nodulo polmonare dall'equipe medica di chirurgia toracica diretta dal professor Stefano Margaritora.
Il Papa atteso per ore di fronte al Gemelli
Il Pontefice, sceso dall’auto, ha salutato tutti con un cenno della mano ed è entrato nella struttura a piedi, accolto dal presidente del cda Daniele Franco. Cronisti, fotografi e videomaker di diversi Paesi si erano posizionati davanti all’ingresso dell’ospedale diverse ore prima, ma l’attesa è durata più del previsto e c’è chi ha dovuto rinunciare all’idea di veder anche solo passare Leone.
Le testimonianze dei fedeli
Come Sandra, studentessa di Medicina (“devo andare a lezione, se posso tornerò nei prossimi giorni”) o come una coppia di coniugi casertani, che dopo una visita medica hanno aspettato a lungo, appoggiati ai trolley, prima di salire sul taxi (“Peccato”).
Diversi sono stati premiati per la pazienza, come Lina e Federica, due pensionate (“sapevamo che l’avremmo visto solo passare in auto, ma va bene così”) o Paolo, un commerciante della zona, che ostenta fiducia: “il Papa è ancora giovane, è uno sportivo, ed è nelle mani dei medici migliori”.
Quando si è sparsa la notizia che Leone aveva lasciato il Vaticano - distante un quarto d’ora di macchina da qui - tanti si si spostati dentro e si sono assiepati lungo una delle due corsie laterali del grande piazzale antistante l’ospedale, quello dominato dalla statua di Papa Wojtyla.
La recita del Rosario
Ancora un po’ di attesa e poi l’arrivo: ora la parola passa ai sanitari. Mentre per i fedeli il primo appuntamento ufficiale (alle 18 di oggi) è con la recita del Santo Rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli.