Salvato lo speleologo rimasto bloccato nella grotta in Sardegna

AGI - Dopo oltre 26 ore è stato estratto dalla grotta in Sardegna lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17:50, con l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e dei vigili del fuoco. L’uomo sarà trasferito in elicottero in ospedale.
Ore 17:50 circa: concluse le operazioni di soccorso in Sardegna. Dopo oltre 26 ore, lo speleologo rimasto bloccato in una grotta a seguito di un crollo è stato estratto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e dai @vigilidelfuoco. L’uomo sarà elitrasportato in ospedale.— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) October 12, 2026
Sardegna, lo speleologo bloccato nella grotta
Nelle operazioni di salvataggio sono state mpegnate 30 unità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con personale specializzato Usar (Urban Search and Rescue). L’intervento è stato complesso, spiegano i vigili del fuoco, per il rischio di ulteriori crolli, "che hanno reso delicate le operazioni per raggiungere e soccorrere l’uomo". Lo speleologo è rimasto cosciente durante l'intervento.
#Nuoro, da ieri intervento con @cnsas_official a Urzulei per soccorso a uno speleologo bloccato in una grotta per un cedimento. Sul posto 30 #vigilidelfuoco con team USAR, operazioni in corso [#12ottobre 9:00] https://t.co/IdP2bdpMWv— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 12, 2026
Il 31enne Luca Olmetto, di Condrongianos (Sassari), secondo quanto ricostruito, si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato nella grotta di Gorropeddu, a dieci metri di profondità, a causa di una frana. A quel punto gli altri hanno dato l'allarme dando vita alla catena di aiuti che hanno portato alla liberazione dell'uomo.