Salvato lo speleologo rimasto bloccato nella grotta in Sardegna
Salvato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato nella grotta in Sardegna 
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Salvato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato nella grotta in Sardegna

Luca Olmetto era rimasto intrappolato da ieri pomeriggio in una cavità naturale in provincia di Nuoro, a causa di una frana. Lo hanno estratto vivo, sempre cosciente, nella sera di oggi
I vigili del fuoco al lavoro per salvare lo speleologo intrappolato nella grotta in Sardegna
Vigili del fuoco - I vigili del fuoco al lavoro per salvare lo speleologo intrappolato nella grotta in Sardegna
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AGI - Dopo oltre 26 ore è stato estratto dalla grotta in Sardegna lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 17:50, con l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e dei vigili del fuoco. L’uomo sarà trasferito in elicottero in ospedale.

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Sardegna, lo speleologo bloccato nella grotta

Nelle operazioni di salvataggio sono state mpegnate 30 unità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con personale specializzato Usar (Urban Search and Rescue). L’intervento è stato complesso, spiegano i vigili del fuoco, per il rischio di ulteriori crolli, "che hanno reso delicate le operazioni per raggiungere e soccorrere l’uomo". Lo speleologo è rimasto cosciente durante l'intervento.

Il 31enne Luca Olmetto, di Condrongianos (Sassari), secondo quanto ricostruito, si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato nella grotta di Gorropeddu, a dieci metri di profondità, a causa di una frana. A quel punto gli altri hanno dato l'allarme dando vita alla catena di aiuti che hanno portato alla liberazione dell'uomo.

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