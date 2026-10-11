Il maltempo concede una tregua al Sud Italia

AGI - Il maltempo sta concedendo una tregua alle regioni del Sud Italia colpite nelle scorse ore da eccezionali condizioni avverse. Se per molte località è in corso la sistemazione delle cose devastate dalla furia del vento e dell'acqua, parallelamente inizia anche la conta dei danni.
Maltempo, l'appello del sindaco di Lipari
Viene intanto dall'Isola di Lipari l'appello del sindaco Riccardo Gullo che ha chiesto al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani "di valutare l’opportunità di dichiarare lo stato di crisi".
"Le forti piogge - scrive su Facebook il primo cittadino dell'isola delle Eolie - hanno causato danni e versamenti di detriti" in molte strade.
Parte la conta dei danni
Non molte diversa la situazione nel Trapanese, dopo la tromba d'aria che si è abbattuta su Marsala. Situazione ripristinata anche in altre località del Mezzogiorno, come in Calabria, in Campania e in particolare a Bari. Si lavora senza sosta per ripristinare i danni causati dagli allagamenti, i torrenti esondati e le frane che hanno interessato i diversi territori.
Le previsioni per la prossima settimana
Secondo le previsioni dei meteorologi la prossima settimana sarà caratterizzata da un vasto e robusto campo di alta pressione, con valori al suolo fino a 1030 hPa, espandersi tra Atlantico ed Europa centro-occidentale. Una goccia d'aria fredda interesserà invece i Balcani scendendo fin sul Mediterraneo orientale.
Condizioni meteo che dovrebbero risultare più stabili sull'Italia centro-settentrionale mentre al Sud non si escludono ancora piogge e temporali sparsi. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, in vista della metà di ottobre, mostrano ancora una volta un robusto campo di alta pressione dominare sull'Europa.