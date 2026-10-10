Ancora maltempo, ma poi torna l'anticiclone con l''ottobrata'

AGI - Il maltempo con piogge e temporali continua ancora nelle prossime ore, specie al Sud, anche se già da domani il tempo sarà in miglioramento con fenomeni residui. E dalla prossima settimana tornerà l'anticiclone che potrebbe regalarci la cosiddetta classica 'ottobrata' dalle temperature miti.
Le previsioni del weekend
Secondo il Centro meteo italiano, il fine settimana inizia con una saccatura depressionaria, con una piccola goccia d'aria fredda in quota, che si muove sul Mediterraneo centrale.
Condizioni meteo instabili o perturbate in queste prime ore di sabato soprattutto al Sud dove troviamo forti acquazzoni e temporali. Precipitazioni sparse comunque anche sul Centro e sulla Sardegna. Anche nel pomeriggio e in serata fenomeni che si attardano al Centro-Sud mentre al Nord avremo un generale miglioramento. Per la giornata di domani, domenica 11 ottobre, la saccatura è in spostamento verso i Balcani e le condizioni meteo saranno in deciso miglioramento sull'Italia.
Al mattino avremo ancora qualche acquazzone o temporale sparso su Molise, Puglia e Calabria mentre altrove prevarranno le schiarite. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e in serata salvo qualche pioggia su Emilia Romagna, Toscana e Puglia. Temperature in lieve aumento ma comunque in linea con le medie o poco al di sotto.
Migliora la prossima settimana
I principali modelli mostrano per la prossima settimana un vasto e robusto campo di alta pressione, con valori al suolo fino a 1030 hPa, espandersi tra Atlantico ed Europa centro-occidentale. Una goccia d'aria fredda interesserà invece i Balcani scendendo fin sul Mediterraneo orientale.
Condizioni meteo che dovrebbero risultare più stabili sull'Italia centro-settentrionale mentre al Sud non si escludono ancora piogge e temporali sparsi. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, in vista della metà di ottobre, mostrano ancora una volta un robusto campo di alta pressione dominare sull'Europa.
Vortice polare compatto e anticiclone disteso lungo i paralleli con condizioni meteo asciutte per l'Italia nei giorni centrali del mese. Per il Centro meteo italiano nuova 'ottobrata' in vista con temperature che potrebbero comunque rimanere intorno alle medie del periodo.