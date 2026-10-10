Evaso dopo un permesso, detenuto ritrovato in un armadio
Evaso dopo un permesso per il battesimo della figlia, detenuto ritrovato in un armadio 
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Evaso dopo un permesso per il battesimo della figlia, detenuto ritrovato in un armadio

Si è conclusa nell'abitazione della madre, dove aveva trovato riparo, la latitanza di un 22enne arrestato dai carabinieri
Evaso dopo un permesso per il battesimo della figlia, detenuto ritrovato in un armadio
Giorgio Gennaro / Agf - Il carcere di Poggioreale
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AGI - E' durata 23 giorni la latitanza di Alessio Esposito, un 22enne detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino che dal 16 settembre scorso aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver beneficiato di un permesso chiesto (e ottenuto) per poter partecipare al battesimo della figlia.

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Le ricerche dei carabinieri

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano non hanno mai smesso di cercare il ragazzo e, ieri sera, l'hanno trovato in un armadio. Era nell'abitazione della madre, in piazza Mercato, a Napoli.

L'irruzione nell'abitazione

Quando i militari dell'Arma hanno bussato, la porta non è mai stata aperta. E allora l'ingresso è avvenuto passando attraverso un balbone. Impossibilitato a fuggire da porte o finestre, poiché lo stabile era stato circondato dai carabinieri, il 22enne si era nel frattempo nascosto in un armadio.

Il ritorno in carcere

Trovato facilmente, Esposito è finito in manette e poi nuovamente in carcere, stavolta quello di Poggioreale. Il giovane dovrà scontare una pena di 3 mesi e 2 giorni di reclusione.

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