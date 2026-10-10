Evaso dopo un permesso, detenuto ritrovato in un armadio

AGI - E' durata 23 giorni la latitanza di Alessio Esposito, un 22enne detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino che dal 16 settembre scorso aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver beneficiato di un permesso chiesto (e ottenuto) per poter partecipare al battesimo della figlia.
Le ricerche dei carabinieri
I carabinieri della sezione operativa di Giugliano non hanno mai smesso di cercare il ragazzo e, ieri sera, l'hanno trovato in un armadio. Era nell'abitazione della madre, in piazza Mercato, a Napoli.
L'irruzione nell'abitazione
Quando i militari dell'Arma hanno bussato, la porta non è mai stata aperta. E allora l'ingresso è avvenuto passando attraverso un balbone. Impossibilitato a fuggire da porte o finestre, poiché lo stabile era stato circondato dai carabinieri, il 22enne si era nel frattempo nascosto in un armadio.
Il ritorno in carcere
Trovato facilmente, Esposito è finito in manette e poi nuovamente in carcere, stavolta quello di Poggioreale. Il giovane dovrà scontare una pena di 3 mesi e 2 giorni di reclusione.