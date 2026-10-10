Scriveva sul web di 'imminenti stragi' a scuola, denunciato 14enne

AGI - Un 14enne della provincia di Catania è stato denunciato dalla polizia per avere diffuso in rete contenuti dal "forte valore apologetico e violento", con precisi riferimenti alla "commissione di possibili atti di violenza all'interno degli istituti scolastici".
L'operazione è stata condotta dagli agenti della Digos di Catania e dal Centro operativo di sicurezza cibernetica (Cosc), a seguito di una segnalazione partita dal Servizio Polizia Postale di Roma.
Il profilo social sotto osservazione
Gli investigatori avevano individuato sui social un profilo che, pur utilizzando un alfabeto cirillico, mostrava un utente con casco militare e videocamera indossabile che alludeva a imminenti stragi e atti di terrorismo.
I successivi accertamenti hanno consentito di localizzare e identificare il titolare dell'account nello studente quattordicenne.
La perquisizione disposta dalla Procura per i Minorenni
Data la gravità e l'urgenza, la Procura per i Minorenni di Catania ha disposto una perquisizione domiciliare e informatica.
Il materiale sequestrato
Nel corso dei controlli nella stanza del ragazzo, le forze dell'ordine hanno sequestrato abbigliamento con svastiche e frasi discriminatorie, un casco militare, appunti manoscritti, un giubbotto antiproiettile rudimentale, oltre allo smartphone con l'account attivo e cronologie di ricerca incentrate sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco.
Gli approfondimenti investigativi
Tutti i dispositivi informatici sequestrati sono ora al vaglio degli specialisti della Polizia Postale e della Digos per ulteriori approfondimenti investigativi.