Due bidelli picchiati brutalmente da ragazzi in una scuola

AGI - Due bidelli dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo Caruso" di Alcamo, sono state vittime ieri mattina di una brutale aggressione mentre svolgevano il proprio servizio di vigilanza.
La ricostruzione
Secondo le prime ricostruzioni, un collaboratore scolastico è stato aggredito fisicamente da due giovani, di cui uno iscritto all'istituto, dopo averli sorpresi a scavalcare il muro di cinta della scuola. Un collega, accorso per difenderlo e sedare la colluttazione, è stato a sua volta picchiato. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.
I sindacati: "Inaccettabile"
"Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai due lavoratori aggrediti che stavano semplicemente facendo il proprio dovere con dedizione e senso di responsabilità", dicono Gianna Fracassi e Adriano Rizza, rispettivamente segretaria generale della Flc Cgil nazionale e segretario generale della Flc Cgil Sicilia.
"La scuola aggiungono - è un luogo di educazione, di crescita e di civiltà, non può e non deve diventare un luogo di violenza. E' inaccettabile che il personale scolastico, impegnato in prima linea per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle attività, venga aggredito mentre svolge il proprio lavoro. La violenza, da qualunque parte provenga e chiunque ne sia responsabile, è sempre inaccettabile e va condannata con fermezza, senza esitazioni nè giustificazioni".