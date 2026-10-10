Due bidelli picchiati brutalmente da ragazzi in una scuola
Tentano di scavalcare il muro della scuola, 2 bidelli li scoprono e vengono picchiati
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Tentano di scavalcare il muro della scuola, 2 bidelli li scoprono e vengono picchiati

E' accaduto nel Trapanese. I collaboratori sono stati trasportati in ospedale per le ferite della brutale aggressione
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AGI - Due bidelli dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo Caruso" di Alcamo, sono state vittime ieri mattina di una brutale aggressione mentre svolgevano il proprio servizio di vigilanza.

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La ricostruzione

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Secondo le prime ricostruzioni, un collaboratore scolastico è stato aggredito fisicamente da due giovani, di cui uno iscritto all'istituto, dopo averli sorpresi a scavalcare il muro di cinta della scuola. Un collega, accorso per difenderlo e sedare la colluttazione, è stato a sua volta picchiato. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

I sindacati: "Inaccettabile"

"Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai due lavoratori aggrediti che stavano semplicemente facendo il proprio dovere con dedizione e senso di responsabilità", dicono Gianna Fracassi e Adriano Rizza, rispettivamente segretaria generale della Flc Cgil nazionale e segretario generale della Flc Cgil Sicilia.

"La scuola aggiungono - è un luogo di educazione, di crescita e di civiltà, non può e non deve diventare un luogo di violenza. E' inaccettabile che il personale scolastico, impegnato in prima linea per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle attività, venga aggredito mentre svolge il proprio lavoro. La violenza, da qualunque parte provenga e chiunque ne sia responsabile, è sempre inaccettabile e va condannata con fermezza, senza esitazioni nè giustificazioni".

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