Respinto il ricorso di Ranucci, no al reintegro alla conduzione di Report 

AGI - Il tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report.
Il giornalista aveva richiesto l'intervento cautelare per ottenere il reintegro immediato alla conduzione di Report, la trasmissione d'inchiesta di Rai 3 in partenza con la nuova stagione l'8 novembre.
La decisione del giudice sul ricorso cautelare lascia immutato l'assetto stabilito dalla Rai con la conduzione di Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.
Lo scorso lunedì 5 ottobre la Rai aveva reso noto un provvedimento disciplinare di sospensione di 10 giorni per lo stesso conduttore Sigfrido Ranucci, contestando il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola, una 50ina di ingressi in Rai di Laura Cianfoni e la denigrazione di alcuni colleghi.