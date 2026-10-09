'Accompagnatrice' nasconde al fisco un reddito da 200mila euro

AGI - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, hanno concluso un'operazione che ha permesso di individuare oltre 200.000 euro di ricavi completamente nascosti al Fisco da parte di una donna udinese che offre servizi che un codice Ateco creato nel 2025 individua come "servizi di incontro ed eventi simili".
L'attività ispettiva, con accesso al suo domicilio, ha documentato una importante disparità tra il patrimonio della donna e il reddito da questa dichiarato, che ha portato allo sviluppo di un'approfondita analisi economica, finanziaria e documentale per la ricostruzione analitica dei compensi percepiti nel corso degli anni oggetto di verifica attraverso un complesso riscontro delle movimentazioni bancarie, dei flussi di spesa e delle incongruenze reddituali.
La verifica eseguita dalle Fiamme Gialle ha permesso di qualificare l'attività svolta dalla donna come accompagnamento di persone e di quantificare i redditi percepiti in cambio delle prestazioni rese e sottratti all'Erario.