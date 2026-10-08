La Regata del Mediterraneo a Reggio Calabria

AGI - Reggio Calabria entra nel cuore della XXI Royal Edition de "La Regata del Mediterraneo", la storica manifestazione che unisce sport, arte e cultura della tradizione marinaresca. Dopo il grande successo del laboratorio creativo a cielo aperto in Piazza Duomo, che ha visto protagonisti studenti e bambini della città nella personalizzazione delle imbarcazioni, l'attenzione si sposta ora sul campo di gara per l'avvio delle sfide agonistiche nelle acque dello Stretto.
L'arte dal vivo e la creatività dei giovani
A dare il via ufficiale all'evento è stata l'originale performance d'arte dal vivo nel centro cittadino. Le imbarcazioni, caratterizzate dalle tipiche forme ispirate alle antiche navi greco-romane, sono state trasformate in vere e proprie opere d'arte viaggianti grazie alla creatività degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti Frangipane. Attraverso colori, simboli e segni grafici dedicati al mare e all'identità mediterranea, i giovani artisti hanno rivestito le barche di nuovi significati.
Laboratori educativi e progetti per i più piccoli
Parallelamente, la piazza ha accolto laboratori educativi e ludici curati dalla FISM Provinciale con il Kids Club e UNICEF, oltre al progetto speciale in collaborazione con ATAM che porterà i disegni dei più piccoli a decorare un autobus della flotta cittadina.
Le gare sportive sul Lungomare Falcomatà
Concluse le fasi di allestimento e pittura, la manifestazione cambia scenario e si trasferisce sul Lungomare Falcomatà per il momento più atteso: le gare sportive. La grande novità di questa ventunesima edizione, sostenuta dalla Regione Calabria nell'ambito dell'Avviso pubblico Grandi Eventi Sportivi 2026, è la formula in notturna.
Lo Stretto si illumina per la sfida in notturna
Il braccio di mare tra Calabria e Sicilia si trasforma in un suggestivo palcoscenico illuminato a giorno, pronto a ospitare gli equipaggi che si contenderanno il titolo in una cornice ambientale e visiva unica al mondo.
Sport, cultura e tradizioni del Mediterraneo
La XXI Royal Edition si conferma così un progetto ad ampio raggio, in grado di coniugare la valorizzazione dei giovani e del patrimonio culturale con la passione per lo sport e la tutela delle tradizioni del Mediterraneo.