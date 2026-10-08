Iacopini operato alla testa, è caccia alla microcar killer

AGI – È caccia ai responsabili del ferimento dell'attore Davide Iacopini, colpito da un calcio sferrato da un giovane a bordo di una minicar lunedì mentre era in monopattino in via Barrili, nel quartiere Monteverde e caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa. Iacopini, attore di 42 anni che ha recitato in ‘Diaz’ e ‘Suburra’, è stato operato alla testa e versa in gravi condizioni, in prognosi riservata.
Iacopini è ricoverato in terapia intensiva dell'AO San Camillo Forlanini e ha riportato un trauma cranico grave. È stato sottoposto a intervento da parte dell'équipe neurochirurgica, e al momento, riferiscono i sanitari, il decorso post operatorio è regolare, è ancora sedato e sottoposto a supporto intensivo. La prognosi è strettamente riservata. La famiglia ringrazia per i messaggi di solidarietà e l'attenzione e per il lavoro dello staff medico ed ospedaliero.
Procura indaga su altri due casi
La famiglia ringrazia anche la procura e le forze dell'ordine che stanno lavorando e chiede il rispetto della privacy in questo momento delicato. Il pm titolare del fascicolo è Ambrogio Cassiani, che indaga su altri due episodi simili che sono avvenuti nella stessa zona negli ultimi giorni, ai danni di una donna che camminava in strada e di una persona a bordo di un monopattino. Le indagini sono state delegate ai carabinieri e alla Polizia Locale.