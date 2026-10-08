Grazia a Guido Gianni, la moglie ringrazia Mattarella

AGI - "Oltre a ringraziare il presidente Sergio Mattarella a cui presto scriverò personalmente una lettera per raccontare passo passo quello che è stato, credo ci sia poco da aggiungere. Siamo emozionati, confusi e felici. Dobbiamo attendere e capire cosa fare".
Le parole all'AGI della moglie di Guido Gianni dopo la grazia di Mattarella
Lo ha detto all'AGI Maria Angela Distefano, moglie di Guido Gianni il gioielliere di Nicolosi, nel Catanese, condannato a 12 anni e quattro mesi di carcere per avere ucciso due ladri (e averne ferito un terzo) che hanno tentato una rapina nel suo negozio. Il Capo dello Stato ha concesso a Gianni la grazia parziale che ha estinto tre anni e mesi due di reclusione, dopo una pena già espiata di cinque anni e tre mesi. Il gioielliere, che oggi ha 66 anni ed è afflitto da problemi di salute, dovrà scontare un residuo di pena detentiva, inferiore a quattro anni, che consente al Tribunale di sorveglianza l'eventuale applicazione dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale. "Mio marito non sta bene per niente, non gode di buona salute purtroppo - ha aggiunto la signora Distefano - io gli sto accanto, senza lasciarlo un attimo. È da più di quarant'anni che siamo assieme. Una vita intera". Distefano è assistita dall'avvocato Mario Romeo, del Foro di Palermo.