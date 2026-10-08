Garlasco, legali Stasi: 'Fare accertamenti sul dispenser sapone'

AGI - Uno dei 7 indizi per i quali è stato condannato Alberto Stasi sui quali la sua difesa chiede alla Procura di Pavia di indagare di nuovo è il dispenser del bagno di casa Poggi già al centro di accese dispute tra le parti in ogni grado dei processi. In particolare, si sollecitano accertamenti sulle impronte. Nella memoria depositata nell'agosto del 2025 e contenuta nelle migliaia di pagine legate alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, gli avvocati Bocellari e De Rensis domandano "specifici accertamenti" sul portasapone.
La memoria dei legali di Stasi
"Come anticipato, fino al 2017, la difesa di Stasi era convinta che sul dispenser del sapone liquido, repertato nel bagno al piano terreno di casa Poggi, vi fossero solo due impronte digitali, entrambe attribuite dal RIS ad Alberto Stasi - si legge nella memoria -. Questo perché nella Relazione finale bio-dattilo venivano riportate solo due impronte digitali di Stasi sul dispenser e null'altro (nemmeno indicato come 'non utile').
E qui, a giudizio dei legali, si sarebbe registrata un'altra 'dimenticanza' da parte di chi condusse le indagini nella fase iniziale. "È vero che veniva genericamente precisato che 'le restanti impressioni papillari, presenti sui reperti in esame, sono frammentarie e scarsamente definite e, pertanto, non sono utili ad alcuna comparazione', ma le stesse non venivano riportate/elencate e non si avevano a disposizione le fotografie scattate sul reperto in esame e, dunque, non ci si era mai accorti che la situazione fosse ben differente da quella paventata dall' accusa". Questo avrebbe comportato che per anni "si e' consentito che passasse il concetto per cui su quel dispenser vi fossero solo due impronte digitali di Stasi".
Questo elemento, considerano Bocellari e De Rensis, non rappresentava comunque un problema per la difesa, perché "era stata accertata incontrovertibilmente dalle perizie (di primo grado) la totale assenza di sangue sia nel sifone, sia nel lavandino, sia anche sul rubinetto o sul dispenser stesso, dove anzi si era accertata la presenza di DNA commisti degli altri famigliari della vittima". È diventato poi "un grave indizio di colpevolezza a carico di Stasi" perché nel verdetto definitivo di condanna si ipotizza che "Stasi assassino, sostando sul tappetino del bagno, si sarebbe lavato del sangue di Chiara nel lavandino, avrebbe proceduto a ripulire accuratamente il lavabo oltre che il sifone, il rubinetto, e avrebbe anche ripulito il dispenser del sapone, lasciando, nell'atto di riposizionarlo pulito, le sue due impronte digitali". Nel 2017, la difesa ricorda nella memoria di avere chiesto al RIS "di fornire le fotografie a colori del dispenser e dei rilievi dattiloscopici effettuati sullo stesso".
Un'attività che venne svolta da Oscar Ghizzoni, consulente della difesa Stasi, il quale nella relazione parlo' della "presenza di molteplici contatti papillari, almeno nove di varia tipologia. Di questi solo due sono stati attribuiti ad AIberto Stasi. Sono presenti diverse macchie verosimilmente derivanti da colature e residui di sapone risultanti dall'utilizzo dello stesso oggetto nel tempo. Dei nove contatti presenti nella sola porzione fotografata nel 2007 dell''applicatore del sapone, almeno tre contatti risultavano utili per un confronto ma, all'epoca, ne sono stati utilizzati solamente due e la presenza di molteplici e vari contatti e di colature di sapone portano a escludere un lavaggio dell'oggetto nel corso del suo ultimo utilizzo". Questo studio è importante, perché, credono i legali di Stasi, "non solo esclude categoricamente che quel dispenser del sapone sia mai stato lavato da Stasi (e, dunque, fa venir meno un grave indizio a suo carico), ma anche perché evidenzia la presenza di altre impronte digitali che oggi potrebbero essere analizzate e attribuite". La relazione di Ghizzoni venne utilizzata per avanzare un'istanza di revisione, poi dichiarata inammissibile nel 2020.