Grave Davide Iacopini, aggredito mentre era in monopattino
Grave Davide Iacopini, aggredito mentre era in monopattino. Si indaga per tentato omicidio
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Grave Davide Iacopini, aggredito mentre era in monopattino. Si indaga per tentato omicidio

L'attore 42enne è caduto contro un'auto in sosta: è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio da chi sedeva al lato passeggero
Grave Davide Iacopini, aggredito mentre era in monopattino. Si indaga per tentato omicidio
Riccardo De Luca / AGF - L'attore Davide Iacopini
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AGI - La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo il ferimento lunedì sera di Davide Iacopini, l'attore 42enne che ha recitato in "Diaz" e "Suburra", mentre era in monopattino in via Barrili, nel quartiere Monteverde.

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Il ricovero al San Camillo

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Secondo quanto è emerso, l'attore sarebbe stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio da chi sedeva al lato passeggero, facendolo così cadere contro un'auto in sosta. Iacopini è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata.

Indagini su episodi analoghi

Il pm titolare del fascicolo è Ambrogio Cassiani, che indaga su altri due episodi simili che sono avvenuti nella stessa zona negli ultimi due giorni, ai danni di una donna che camminava in strada e di una persona a bordo di un monopattino. Le indagini sono state delegate ai carabinieri e alla Polizia Locale.

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