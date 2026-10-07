Grave Davide Iacopini, aggredito mentre era in monopattino

AGI - La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo il ferimento lunedì sera di Davide Iacopini, l'attore 42enne che ha recitato in "Diaz" e "Suburra", mentre era in monopattino in via Barrili, nel quartiere Monteverde.
Il ricovero al San Camillo
Secondo quanto è emerso, l'attore sarebbe stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio da chi sedeva al lato passeggero, facendolo così cadere contro un'auto in sosta. Iacopini è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma in prognosi riservata.
Indagini su episodi analoghi
Il pm titolare del fascicolo è Ambrogio Cassiani, che indaga su altri due episodi simili che sono avvenuti nella stessa zona negli ultimi due giorni, ai danni di una donna che camminava in strada e di una persona a bordo di un monopattino. Le indagini sono state delegate ai carabinieri e alla Polizia Locale.