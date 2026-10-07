Arezzo: investe e uccide una donna. Le due si conoscevano

AGI - Una donna di 76 anni è stata ritrovata senza vita lungo il ciglio di una strada a Pozzo della Chiana, comune di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo. Agli investigatori è stato subito chiaro che si è trattato di un investimento. La vittima stava facendo una passeggiata dal paese di Pozzo della Chiara in direzione di Marciano. La donna è morta sul posto e il suo corpo è stato notato intorno alle 10, presumibilmente due ore dopo l'investimento, da un passante che ha dato l'allarme.
Le indagini dei carabinieri di Arezzo
Successivamente i carabinieri hanno individuato una donna che, alla guida della sua auto, ha travolto e ucciso la 76enne. Grazie ad alcune testimonianze e al vaglio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti nella zona, i militari sono risaliti alla responsabile: una donna, che con la propria automobile era andata a fare la spesa e stava tornando a casa.
Secondo quanto si apprende, le due donne erano legate da rapporti di amicizia. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.