Yara: i giudici bocciano l'istanza di Bossetti, no nuove analisi
Caso Yara: i giudici bocciano l'istanza di Bossetti, no a nuove analisi
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Caso Yara: i giudici bocciano l'istanza di Bossetti, no a nuove analisi

L'avvocato di Bossetti: "C'è qualcosa di grosso nelle carte. Andremo avanti, sicuramente in Cassazione"
&nbsp;Massimo Bossetti
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AGI - La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto l'istanza della difesa di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, di svolgere nuove analisi sui reperti dell'indagine. "Come ho fatto notare alla Corte ci sono voluti sette anni per vedere le foto, otto anni di ricorsi per Cassazione, oltre 400 pagine di atti solo nella fase esecutiva per arrivare a discutere oggi. Evidentemente c'è qualcosa di grosso nelle carte. Andremo avanti, sicuramente in Cassazione" è il commento dell'avvocato Claudio Salvagni.

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