La Rai sospende Sigfrido Ranucci per 10 giorni: 'faremo ricorso'
La Rai sospende Sigfrido Ranucci per 10 giorni. Il legale "faremo ricorso"
Home>Cronaca

La Rai sospende Sigfrido Ranucci per 10 giorni. Il legale "faremo ricorso"

Le contestazioni disciplinari sarebbero legate all'invio di mail aziendali, alla gestione degli ingressi e alla presunta denigrazione di colleghi
Sigfrido Ranucci
Afp - Sigfrido Ranucci
rai sigfrido ranucci report
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - La Rai, a quanto si apprende, ha sospeso l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci per dieci giorni.

ADV

Secondo quanto si apprende, alla base della decisione della sospensione di 10 giorni per Sigfrido Ranucci, ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari: il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola, una 50ina di ingressi in Rai di Laura Cianfoni e la denigrazione di alcuni colleghi.

ADV

La reazione del legale: "Il provvedimento sarà impugnato"

"Proprio mentre il tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Sigfrido Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai gli comunica una nuova sanzione: dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Una decisione che interviene a pochi giorni dalla presentazione di articolate difese, con le quali sono state contestate nel merito e nel metodo le accuse formulate dalla Rai. In attesa della decisione del giudice non commentiamo la coincidenza temporale. Il provvedimento sarà impugnato". Così, in una nota, l'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci.

ADV