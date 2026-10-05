La Rai sospende Sigfrido Ranucci per 10 giorni: 'faremo ricorso'

AGI - La Rai, a quanto si apprende, ha sospeso l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci per dieci giorni.
Secondo quanto si apprende, alla base della decisione della sospensione di 10 giorni per Sigfrido Ranucci, ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari: il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola, una 50ina di ingressi in Rai di Laura Cianfoni e la denigrazione di alcuni colleghi.
La reazione del legale: "Il provvedimento sarà impugnato"
"Proprio mentre il tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Sigfrido Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai gli comunica una nuova sanzione: dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Una decisione che interviene a pochi giorni dalla presentazione di articolate difese, con le quali sono state contestate nel merito e nel metodo le accuse formulate dalla Rai. In attesa della decisione del giudice non commentiamo la coincidenza temporale. Il provvedimento sarà impugnato". Così, in una nota, l'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci.