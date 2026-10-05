Garlasco: la Procura di Pavia pronta a sentire l'allora pm Muscio
Garlasco: la Procura di Pavia pronta a sentire l'allora pm Rosa Muscio
Home>Cronaca

Garlasco: la Procura di Pavia pronta a sentire l'allora pm Rosa Muscio

Muscio all'epoca aveva 36 anni e gestì le prime fasi dell'inchiesta quando la tranquillità di una deserta Garlasco venne turbata dalla morte della ragazza
1000x1000
garlasco
di lettura

AGI - I pm di Pavia sono pronti a convocare nell'indagine sui Ris di Parma anche Rosa Muscio, la pm che segui' l'indagine chiedendo la condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi nel processo che si concluse con l'assoluzione. Muscio all'epoca aveva 36 anni e gesti' le prime fasi dell'inchiesta in assenza del procuratore Alfonso Lauro che era in ferie nella settimana di Ferragosto quando la tranquillità di una deserta Garlasco venne turbata dalla morte della ragazza.

ADV

Persona informata dei fatti

ADV

La magistrata all'epoca in servizio alla Procura di Vigevano adesso è giudice minorile a Milano.

Gli inquirenti la sentiranno come persona informata sui fatti anche per capire se sapesse qualcosa della relazione personologica su Alberto Stasi che è stata acquisita nei giorni scorsi dai magistrati che indagano su Andrea Sempio. La consulenza è senza firma e senza data.

In alto a sinistra si legge: "Dott.essa Alessandra Bramante, Psicologa Criminologa Clinica", segue l'indirizzo dello studio a Biella e la mail. La professionista nel programma 'Ore 14' ha detto: "Non ho mai fatto nessun profilo, se faccio una relazione metto data e firma".

ADV