Minacce a don Coluccia durante marcia antimafia al Quarticciolo

AGI - Minacce e insulti a Don Coluccia, il sacerdote anti-spaccio, che stava partecipando ieri a una passeggiata della legalità nel quartiere del Quarticciolo alla periferia della Capitale. Il religioso, già sotto scorta, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone, tre delle quali, di nazionalità tunisina che sono state denunciate.
Il sostegno delle istituzioni: le parole del Sindaco Gualtieri
"Piena solidarietà per le minacce ricevute al Quarticciolo", è stata espressa dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Don Coluccia che ieri è stato insultato e minacciato al Quarticciolo, quartiere periferico della città, durante una passeggiata per la legalità. Il sindaco lo ha ringraziato "per il coraggio con cui ogni giorno si batte contro lo spaccio di droga. Roma sostiene il suo impegno - ha aggiunto Gualtieri - ed è al fianco delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine che lavorano per la legalità".
La reazione del Vicepremier Matteo Salvini
"Tutta la mia solidarietà e il mio sostegno al grande don Antonio Coluccia, ancora una volta minacciato e insultato. Intimidazioni vergognose e inaccettabili contro un prete coraggioso, da anni in prima linea contro droga e criminalità. Forza don Antonio, siamo con te!". Così, su X, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.