Tentato omicidio suicidio a Montesilvano (Pescara)
Colpisce la moglie con un coltello e tenta il suicidio, arrestato
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Colpisce la moglie con un coltello e tenta il suicidio, arrestato

Dramma a Montesilvano, nel Pescarese. Il più grave è l'aggressore
Ambulanza 118
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omicidio suicidio
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AGI - Prima avrebbe colpito la moglie con un coltello e poi si sarebbe ferito volontariamente. È accaduto questa mattina, poco prima delle 6, in un'abitazione nella zona di via Vestina, a Montesilvano (Pescara). Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe ferito la moglie con un coltello e poi si sarebbe provocato un profondo taglio alla gola.

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Il tentato omicidio-suicidio davanti al figlio

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I fatti sarebbero accaduti alla presenza del figlio. Sul posto è intervenuto 118, che ha trasportato la donna in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Lui, invece, è stato ricoverato in condizioni più serie. I carabinieri della Compagnia di Montesilvano, si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato.

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