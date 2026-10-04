Tentato omicidio suicidio a Montesilvano (Pescara)

Colpisce la moglie con un coltello e tenta il suicidio, arrestato
Dramma a Montesilvano, nel Pescarese. Il più grave è l'aggressore
AGI - Prima avrebbe colpito la moglie con un coltello e poi si sarebbe ferito volontariamente. È accaduto questa mattina, poco prima delle 6, in un'abitazione nella zona di via Vestina, a Montesilvano (Pescara). Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe ferito la moglie con un coltello e poi si sarebbe provocato un profondo taglio alla gola.
I fatti sarebbero accaduti alla presenza del figlio. Sul posto è intervenuto 118, che ha trasportato la donna in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Lui, invece, è stato ricoverato in condizioni più serie. I carabinieri della Compagnia di Montesilvano, si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato.