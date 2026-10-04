Tragedia a Milano: incendio devasta appartamento, morta anziana

AGI - Un incendio è divampato poco prima delle 13.30 in un appartamento al secondo piano di uno stabile di Milano in via Demonte, 3 provocando la morte dell'occupante, una anziana di 75 anni. Le fiamme, le cui cause sono in fase di accertamento da parte del NIAT regionale dei vigili del fuoco, hanno avvolto in pochissimi minuti l'immobile senza lasciare scampo alla donna, malgrado l'arrivo immediato delle squadre di soccorso provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni.
Evacuato lo stabile
I fumi prodotti dalla combustione hanno costretto anche l'evacuazione dei residenti al piano superiore e alcuni sono stati curati sul posto dal personale del 118, ma senza ospedalizzazione. Sono ancora in corso le operazioni di smassamento e bonifica.
Trovate tre bombole d'ossigeno
Nell'appartamento dove la donna viveva da sola, i vigili del fuoco hanno trovato tre bombole di ossigeno sanitario, di cui una coinvolta dalle fiamme.