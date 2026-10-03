R. Emilia, suicida in cella autore aggressione al distributore

AGI - Si è tolto la vita nella propria cella nel carcere di Reggio Emilia Mena Istafanous, 26 anni, arrestato domenica scorsa dopo un episodio di violenza avvenuto in un distributore di carburante della città. Il giovane è stato trovato senza vita intorno alle 20 di ieri sera. Secondo quanto ricostruito, pochi giorni prima aveva aggredito una donna colpendola più volte con un cacciavite e successivamente aveva investito due persone intervenute nel tentativo di fermarlo.
Istafanous era già seguito dal Centro di salute mentale. Sulla vicenda è intervenuto il Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, che ha richiamato l'attenzione sulla situazione dei suicidi nelle carceri dell'Emilia-Romagna.
I suicidi nelle carceri dell'Emilia-Romagna
Quello di Istafanous è il secondo caso dall'inizio dell'anno che riguarda una persona con patologie psichiatriche accertate. Nel complesso, nel 2026, negli istituti penitenziari della regione sono stati accertati altri quattro suicidi, mentre per ulteriori quattro decessi sono ancora in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria.