Video: incendio distrugge capannone casalinghi Tescoma nel Bresciano
Incendio distrugge capannone di casalinghi Tescoma nel Bresciano (VIDEO)
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Incendio distrugge capannone di casalinghi Tescoma nel Bresciano (VIDEO)

Le fiamme stanno interessando una struttura di 10mila metri quadri e sono concentrato in circa 3500 metri quadri
Manuela D'Alessandro
Incendio distrugge capannone di casalinghi Tescoma nel Bresciano
Vigili del Fuoco - Incendio nel capannone di casalinghi Tescoma nel Bresciano
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AGI - Vasto incendio nel reparto di produzione della fabbrica di casalinghi Tescoma a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. I vigili del fuoco sono presenti in forze con l'impiego di numerose squadre e mezzi provenienti da diversi distaccamenti, tra cui autopompe, autobotti, autoscale e mezzi di supporto, oltre a personale e attrezzature specialistiche.

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Le fiamme stanno interessando un capannone di 10.000 metri quadri e attualmente il rogo e' concentrato in circa 3500 metri quadri. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono in corso e sono finalizzate al contenimento e allo spegnimento dell'incendio. Al momento non risultano persone coinvolte.

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